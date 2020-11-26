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Ракурс
Вскоре начнется декабрь

Прогноз погоды на декабрь сделали синоптики — каким будет первый месяц зимы

26 ноя 2020, 15:58
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Погода в декабре 2020 года будет на 1−1,5° теплее средних многолетних значений.

В то же время месячное количество осадков составит 32−82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма — до 108−132 мм, что находится в пределах средних многолетних значений. Об этом говорится в прогнозе погоды на декабрь, опубликованном украинским Гидрометцентром.

Ожидается, что средняя месячная температура в декабре составит 0…-4°, на юге — местами +1…+3°. На большей части территории Украины в декабре образуется снежный покров, лишь на крайнем юге он устанавливается не каждый год.

Также для декабря характерными являются ряд негативных погодных явлений, таких как сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а во время оттепелей — туманы и гололед.

Среднее месячное количество осадков в декабре составляет 33−67 мм, на Закарпатье и местами в горных районах — 62−142 мм.


Абсолютные значения температур в декабре являются следующими:

  • абсолютный максимум температуры воздуха — +10…+18°, в южной части и на Прикарпатье местами +19…+20°, в Крыму — до +25°;
  • абсолютный минимум — −21…−37°, в южных областях — −17…−28°.

Напомним, ученые считают, что изменения климата, которые мы испытываем сегодня, являются следствием деятельности человечества до 1990 года.

Источник: Ракурс


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