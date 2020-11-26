Подруга Путина получила долю в банке «Россия», у них может быть общая дочь, фото — Проект

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Близкая подруга Владимира Путина благодаря знакомству с ним получила долю в банке «Россия». В России вышло расследование об акционере банка «Россия» Светлане Кривоноговой. Утверждается, что свое богатство она получила благодаря близкому знакомству с российским президентом.

Кривоногова родилась в 1975 году, а познакомилась с Путиным в 1990-х. По меньшей мере трижды она летела одним и тем же рейсом с Путиным из Санкт-Петербурга в Москву.

Как отмечает «Проект», в 2000 году, когда Кривоногова закончила университет, «что-то фундаментально изменилось в ее жизни», и она вошла в капитал нескольких крупных компаний, в том числе банка «Россия». Бывшие соседи Кривоноговой по коммунальной квартире заявили, что причиной ее неожиданного обогащения стало близкое знакомство с каким-то влиятельным чиновником.

Сейчас женщине принадлежит 2,8% банка «Россия», а также горнолыжный курорт «Игора», где в 2013 году проходила свадьба Екатерины Путиной и шоу-пространство «Ленинград центр» в центре Санкт-Петербурга. Общие активы Кривоноговой и ее семьи оценили в 7,7 млрд рублей, из которых 1,1 млрд составляет недвижимость, 800 млн — доля в «России».

Утверждается, что дочь Кривоноговой, родившася в 2003 году, «феноменально похожа на президента России», но соответствующее фото журналисты заретушировали по этическим соображениям.

Банк «Россия» входит в топ-20 крупнейших банков РФ по размеру активов. Его крупнейший акционер — Юрий Ковальчук, который является другом Владимира Путина. В 2014 году, сразу после присоединения Крыма, банк попал под санкции, после чего Путин заявил, что откроет в банке счет и будет хранить там зарплату.