Подруга Путіна отримала частку в банку «Росія», у них може бути спільна донька — розслідування, фото — Проект

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Близька подруга Володимира Путіна завдяки знайомству з ним отримала частку в банку «Росія». У Росії вийшло розслідування про акціонера банку «Росія» Світлану Кривоногову. Стверджується, що свій стан вона отримала завдяки близькому знайомству з російським президентом.

Кривоногова народилася в 1975 році, а познайомилася з Путіним в 1990-х. Щонайменше одного разу вона летіла одним і тим же рейсом з Путіним з Санкт-Петербурга в Москву.

Як зазначає «Проект», в 2000 році, коли жінка закінчила університет, «щось фундаментально змінилося в її житті», і вона увійшла в капітал декількох великих компаній, в тому числі банку «Росія». Колишні сусіди Кривоногової по комунальній квартирі заявили, що причиною її несподіваного збагачення стало близьке знайомство з якимсь впливовим чиновником.

Зараз жінці належить 2,8% банку «Росія», а також гірськолижний курорт «Ігора», де в 2013 році проходило весілля Катерини Путіної, і шоу-простір «Ленінград центр» в центрі Санкт-Петербурга. Загальні активи Кривоногової і її сім’ї оцінили у 7,7 млрд рублів, з яких 1,1 млрд становить нерухомість, 800 млн — частка в «Росії».

Стверджується, що дочка Кривоногової, яка народилася в 2003 році, «феноменально схожа на президента Росії», але відповідне фото журналісти заретушували з етичних міркувань.

Банк «Росія» входить в топ-20 найбільших банків РФ за розміром активів. Його найбільший акціонер — Юрій Ковальчук, який є другом Володимира Путіна. У 2014 році, відразу після приєднання Криму, банк потрапив під санкції, після чого Путін заявив, що відкриє в банку рахунок і буде зберігати там зарплату.