Удивительную связь между ледниками Арктики и Антарктики нашли ученые

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Ракурс

Связь между ледниками Арктики и Антарктики установили ученые. Несмотря на расстояние между Северным и Южным полюсами планеты в 20 тыс. км, они связаны теснее, чем считалось ранее.

Увеличиваясь во время ледниковых периодов, полярная шапка Арктики заставляет расти и льды вокруг Антарктиды — и наоборот: сокращение северных ледников отзывается уменьшением и южных. Такая «скоординированная» динамика продемонстрирована в новой статье, опубликованной в журнале Nature, пишет Naked science.

Команде ученых из канадского Университета Макгилла во главе с Натальей Гомес удалось проследить за изменениями полярных шапок на протяжении последних 40 тыс. лет, в том числе во время пика последнего ледникового периода — 20−26 тыс. лет назад. Исследователи проанализировали образцы осадочных пород, ледяные керны, архивные сведения и другие данные. На основании полученной информации ученые создали компьютерную модель, которая демонстрирует влияние арктических ледников на антарктические.

Ледяные щиты могут влиять друг на друга на большом расстоянии благодаря течению воды между ними. Так, словно они переговариваются с помощью изменения уровня моря, — отмечает Гомес.

Во время похолодания климата северная полярная шапка увеличивалась, накапливая в себе все большие массы воды. Это привело к падению уровня Мирового океана, которое отозвалось и на противоположной стороне планеты, вызвав дополнительное обледенение в Антарктике. И наоборот: сокращение северных льдов в периоды потепления ведет к росту уровня моря и уменьшению ледников Антарктиды, которые омывают большие массы воды и более высокие волны.

Напомним, NASA показало, как изменился ледяной покров Гренландии и Антарктиды за последние 16 лет. Выяснилось, что чистая потеря льда в Антарктиде наряду с сокращением ледяного покрова Гренландии привела к повышению уровня моря на 0,55 дюйма.