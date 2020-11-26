Дивовижний зв’язок між льодовиками Арктики та Антарктики знайшли вчені

https://racurs.ua/ua/n147014-dyvovyjnyy-zv-yazok-mij-lodovykamy-arktyky-ta-antarktyky-znayshly-vcheni.html

Ракурс

Зв’язок між льодовиками Арктики і Антарктики встановили вчені. Незважаючи на відстань між Північним і Південним полюсами планети у 20 тис. км, вони пов’язані тісніше, аніж вважалося раніше.

Збільшуючись під час льодовикових періодів, полярна шапка Арктики змушує рости і льоди навколо Антарктиди — і навпаки: скорочення північних льодовиків відгукується зменшенням і південних. Про таку «скоординовану» динаміку розповідають автори нової статті, опублікованої у журналі Nature, пише Naked science.

Команді вчених з канадського університету Макгілла на чолі з Наталією Гомес вдалося простежити за змінами полярних шапок впродовж останніх 40 тис. років, зокрема під час піку останнього льодовикового періоду — 20−26 тис. років тому. Дослідники проаналізували зразки осадових порід, крижані керни, архівні відомості та інші дані. На підставі отриманої інформації вчені створили комп’ютерну модель, яка демонструє вплив арктичних льодовиків на антарктичні.

Крижані щити можуть впливати один на одного на великій відстані завдяки течії води між ними. Вони немов перегукуються за допомогою зміни рівня моря, — зазначає Гомес.

Під час похолодання клімату північна полярна шапка збільшувалася, накопичуючи в собі всі великі маси води. Це призвело до падіння рівня Світового океану, яке відгукнулося і на протилежному боці планети, викликавши додаткове обмерзання в Антарктиці. І навпаки: скорочення північних льодів в періоди потепління веде до зростання рівня моря і зменшення льодовиків Антарктиди, котрі омивають великі маси води і більш високі хвилі.

Нагадаємо, NASA показало, як змінився крижаний покрив Гренландії і Антарктиди за останні 16 років. З’ясувалося, що чиста втрата льоду в Антарктиді поряд зі скороченням крижаного покриву Гренландії призвела до підвищення рівня океану на 0,55 дюйма.