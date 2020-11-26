Невдовзі розпочнеться грудень

https://racurs.ua/ua/n147016-prognoz-pogody-na-gruden-zrobyly-synoptyky-yakym-bude-pershyy-misyac-zymy.html

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Погода в грудні 2020 року буде на 1−1,5° теплішою середніх багаторічних значень.

Водночас місячна кількість опадів становитиме 32−82 мм, в на Закарпатті та в горах Криму — до 108−132 мм, що є в межах середніх багаторічних значень. Про це йдеться в прогнозі погоди на грудень, опублікованому українським Гідрометцентром.

Очікується, що середня місячна температура в грудні становитиме 0…-4°, на півдні — місцями +1…+3°. На більшій частині території України в грудні утворюється сніговий покрив, лише на крайньому півдні він встановлюється не кожного року.

Також для грудня характерні низка негативних погодних явищ, таких як сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, а під час відлиг — тумани та ожеледь.

Середня місячна кількість опадів у грудні складає 33−67 мм, на Закарпатті та місцями в гірських районах — 62−142 мм.

Абсолютні значення температур у грудні є такими:

абсолютний максимум температури повітря — +10…+18°, у південній частині та на Прикарпатті місцями +19. +20°, в Криму -до +25°;

абсолютний мінімум — −21…−37°, у південних областях — −17…−28°.

Нагадаємо, учені вважають, що зміни клімату, котрі ми відчуваємо сьогодні, є наслідками діяльності людства до 1990 року.