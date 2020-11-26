Діти і безсимптомні хворі пришвидшують епідемію, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n147019-epidemiu-pryshvydshuut-dity-i-bezsymptomni-hvori-infekcionist.html

Ракурс

Епідемію коронавірусу пришвидшують діти і безсимптомні хворі. Найчастіше безсимптомні форми COVID-19 бувають у дітей, які зазвичай є «двигунами» будь-якої епідемії.

Вони приносять цю безсимптомну хворобу додому, до своїх родичів, які відносяться до груп ризику, — цитує «Укрінформ» інфекціоніста, доктора медичних наук Ольгу Голубовську 26 листопада під час виступу на Українському жіночому конгресі.

Наприкінці серпня в США і майже одразу в Україні були змінені рекомендації щодо підходів до тестування. Якщо у людини є легкі симптоми респіраторного захворювання, то це має розцінюватися як коронавірусна інфекція, поки не доведено протилежного. При цьому рішення про тестування може прийняти сам пацієнт, а от групи ризику, з якими ця людина перебувала в контакті, за словами Голубовської, потрібно обов’язково тестувати на COVID-19.

Він перехворіє кілька днів і забуде про це, а от групи ризику можуть від нього інфікуватися і померти, — вважає інфекціоніст.

Вона рекомендує тестувати усіх дітей, які мають ознаки респіраторного захворювання, осіб з груп ризику, які проживають разом з нею. Аналіз варто здати на 4−5 день від моменту контакту з цією дитиною.

Голубовська підтвердила, що приблизно 30% тестів ПЛР мають помилково позитивний результат.

Все залежить від дози збудника, більша кількість його знаходиться глибше, а зразок для тесту зазвичай беруть з носоглотки пацієнта. Залежить від того, як і чим зібрали матеріал, — розповіла медик.

«Ракурс» повідомляв, що Голубовська спрогнозувала пік епідемії в Україні та закликала до запровадження повного локдауну.