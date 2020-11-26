Ображати депутатів дозволив суд у Полтаві

Суд дозволив громадянам ображати депутатів, фото: YouControl

https://racurs.ua/ua/n147020-obrajaty-deputativ-dozvolyv-sud-u-poltavi.html

Ракурс

У Полтаві суд дозволив громадянам ображати депутатів міськради, посилаючись на європейські норми.

Полтавський апеляційний суд залишив у силі негативне рішення суду попередньої інстанції за позовом депутата Володимира Корчака до жительки міста Марії Бикової щодо захисту честі та гідності, повідомляє видання «Полтавщина».

Інцидент, який призвів до судової тяганини, стався під час виступу жінки 20 грудня 2019 року в Полтавській міськраді. Бикова «воює" з БТІ, яке не хоче безкоштовно надавати їй довідку про право власності на квартиру. Вона регулярно критикує очолюване Корчаком БТІ «Інвентаризатор».

У своєму виступі вона, зокрема, заявила, що її опонент «веде паразитичний спосіб життя» та нібито «тягне гроші з інвалідів обманним шляхом».

Корчака вирішив подати на жінку до суду щодо захисту своєї честі і гідності. У позові він вимагав від жінки публічно спростувати озвучену нею інформацію.

Втім, 12 травня Київський районний суд Полтави відмовив йому у задоволенні позову, а 17 листопада позицію суду першої інстанції підтримав і Полтавський апеляційний суд.

На думку суду, заяви Бикової були оціночним судженням. Такими судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних. Це критика та оцінка дій особи. Недостовірною ж є інформація, яка не відповідає дійсності.

Оціночні судження не підлягають спростуванню. Проте, якщо особа вважає, що ці судження принижують її гідність, вона має право на відповідь.

У своєму рішенні суд посилався на положення Декларації про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації, схваленої 12 лютого 2004 року Комітетом міністрів Ради Європи, а також на рекомендації, що містяться у Резолюції 1165 (1998) ПАРЄ про право на недоторканість приватного життя.

У цих документах вказано, що межа допустимої критики щодо політичного діяча є значно ширшою, ніж окремої пересічної особи. Тож, на думку суду, Корчака повинен був публічно відповісти на критику Бикової, а не подавати на неї до суду.

Публічні особи мають бути толерантними до різкої, навіть некоректної критики, — вказано в рішенні суду.

Нагадаємо, торік на Полтавщині застрелився депутат від «Батьківщини».