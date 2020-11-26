32 тис. працівників компанії Disney залишаться без роботи. Фото: cubiq.ru

https://racurs.ua/ua/n147021-32-tys-pracivnykiv-kompaniyi-disney-zalyshatsya-bez-roboty-cherez-koronavirus.html

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Disney, одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі, запланувала масові звільнення.

Кадрові ротації в компанії вимушені і зумовлені пандемією коронавірусу. Без роботи скоріше всього залишаться 32 тис. співробітників «Діснея». Масово звільняти людей почнуть вже у першій половині 2021 року. Про це 26 листопада повідомляє Reuters.

Раніше керівництво Disney планувало звільнити 28 тис. осіб, які працюють в парках розваг. Але представник компанії уточнив, що цифра в 32 тис. включає і цих співробітників.

Зазначається, що тематичні парки Disney у Флориді та за межами Сполучених Штатів Америки знову запрацювали, але персонал та відвідувачі повинні дотримувати суворих заходів безпеки, використовувати маски й дотримуватися соціальної дистанції.

А в Парижі «Діснейленд» закрили наприкінці жовтня, після того, як французька влада ввела нові обмеження. Наразі працюють тематичні парки в Шанхаї, Гонконзі та Токіо.

Нагадаємо, навесні в Міжнародній організації праці заявляли, що коронавірус може спровокувати глобальне безробіття — близько мільярда осіб по всьому світу ризикують потрапити під скорочення зарплати або зовсім втратити роботу.