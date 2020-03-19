Коронавірус і ціни на нафту вбивають економіку Росії

Коронавірус і ціни на нафту. Фото: Профіль

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Ракурс

Коронавірус «смертельно» небезпечний для світової економіки. Обвал фондових ринків і зниження цін на нафту стали результатом пандемії коронавірусу. Бюджет Російської Федерації несе величезні збитки, так як російський рубль безпосередньо залежить від цін на нафту, які обвалилися останнім часом.

Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив, що коронавірус сильніше впливає на економіку Росії, ніж зниження ціни на нафту, так як епідемія завдала удару по цільовим галузям, повідомляє «Інтерфакс».

Під час колегії казначейства РФ Сілуанов заявив, що у 2020 році бюджет РФ недоотримає майже 3 трлн руб. (близько 37,5 млрд дол. за поточним курсом) доходів від продажу нафти і газу. І це у тому випадку, якщо поточні ціни на нафту збережуться.

На думку російського фінансиста, ситуація розвивається не кращим чином і Росія відхиляється від макроекономічних прогнозів, які були сформовані на цей рік.

Мінфін РФ у цьому році планує перейти на дефіцитний бюджет і залучити резервні кошти. Із Фонду національного добробуту планують виділити 600 млрд руб. на покриття дірки в бюджеті.

Віце-президент російської компанії «Лукойл» Леонід Федун не виключає погіршення ситуації на ринку нафти, що може призвести до втрат російського бюджету в сумі більш ніж 50 млрд дол.

Як раніше писав «Ракурс», Саудівська Аравія запропонувала Росії скоротити видобуток на 1,5 млн барелів до кінця 2020 року, щоб зберегти стабільні світові ціни на нафту. Росія на такий крок не погодилася, так як це призведе до зменшення видобутку і російські родовища стануть збитковими.