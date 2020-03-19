Коронавирус и цены на нефть убивают экономику России

Коронавирус и цены на нефть. Фото: Профиль

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Ракурс

Коронавирус «смертельно» опасен для мировой экономики. Обвал фондовых рынков и снижение цен на нефть стали результатом пандемии коронавируса. Бюджет Российской Федерации несет огромные убытки, так как российский рубль напрямую связан с ценами на нефть, которые обрушились в последнее время.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что коронавирус сильнее влияет на экономику России, чем снижение цены на нефть, так как эпидемия нанесла удар по целевым отраслям, сообщает «Интерфакс».

Во время коллегии казначейства РФ Силуанов заявил, что в 2020 году бюджет РФ недополучит почти 3 трлн руб. (около 37,5 млрд долл. по текущему курсу) доходов от продажи нефти и газа. И это в том случае, если текущие цены на нефть сохранятся.

По мнению российского финансиста, ситуация развивается пока не лучшим образом и Россия отклоняется от макроэкономических прогнозов, которые были сформированы на этот год.

Минфин РФ в этом году планирует перейти на дефицитный бюджет и задействовать резервные средства. Из Фонда национального благосостояния планируют выделить 600 млрд руб. на покрытие дыры в бюджете.

Вице-президент российской компании «Лукойл» Леонид Федун не исключает ухудшения ситуации на рынке нефти, что может привести к потерям российского бюджета в сумме более чем 50 млрд долл.

Как ранее писал «Ракурс», Саудовская Аравия предложила России сократить добычу на 1,5 млн баррелей до конца 2020 года, чтобы сохранить стабильные мировые цены на нефть. Россия на такой шаг не согласилась, так как это приведет к уменьшению добычи и российские месторождения станут убыточными.