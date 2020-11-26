Bitcoin різко обвалився з майже рекордних значень

Криптовалюта Bitcoin знову різко здешевшала, фото: QuoteInspector.com

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Ракурс

Bitcoin, популярна криптовалюта, за останні 24 години різко обвалилася на понад 12% вартості.

Це — найрізкіше падіння з березня, повідомляє Coin Desk.

Тепер вартість однієї монети Bitcoin становить 17 тис. 40 дол. США, хоча ще декілька днів тому її вартість коливалася поблизу рекордних майже 20 тис. дол. США.

На думку аналітиків, таке падіння може бути як корекцією перед зростанням, в ході якого вартість криптовалюти перевищить 20 тис. дол. США, так і бути реакцією на нещодавно озвучену інформацію про плани уряду США відстежити власників криптовалютних гаманців.

Ще 24 листопада вартість Bitcoin була вищою за 19 тис. дол. США, що стало другим найвищим показником з 17 грудня 2017 року, коли вартість Bitcoin сягнула історичного максимуму — 19 тис. 783 дол. США.

Нагадаємо, у другій половині грудня 2017 року курс Bitcoin за добу впав на 18%.