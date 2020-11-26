Витольд Фокин, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n147026-fokin-pojalovalsya-na-gopnikov-vysshego-ranga-kotorye-vyjivali-ego-iz-tkg.html

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Витольд Фокин, первый премьер-министр независимой Украины, недавно уволенный с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) после ряда резонансных заявлений с его стороны, заявил, что политики натравили на него «гопников высшего ранга».

88-летний Фокин рассказал об этом в недавнем интервью «Комсомольской правде».

Мое появление в составе украинской делегации ТКГ насторожила политиков, наживающихся на войне, и они натравили на меня гопников высшего ранга, — считает Фокин.

Фокин утверждает, что украинская элита, пришедшая к власти после Революции достоинства, якобы не заинтересована в прекращении войны, которая, по его словам, приносит большие доходы, а потому негативно реагирует «на любое движение к миру».

С такими людьми они не церемонятся, спускают с поводка свору гопников, которые позорят человека, не считаясь ни с возрастом, ни с авторитетом, ни с заслугами, — заявил он.

Фокин стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ 18 августа 2020 года. Уже 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выводе его из состава украинской делегации.

За непродолжительное время пребывания на этой должности Фокин отметился несколькими заявлениями, которые фактически поддерживали российскую позицию по конфликту на Донбассе.