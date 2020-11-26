Законопроекты о поддержке бизнеса внес в Раду Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n147027-zakonoproekty-o-podderjke-biznesa-vo-vremya-karantina-vnes-v-radu-zelenskiy.html

Ракурс

Проекты законов о поддержке бизнеса во время карантина внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский.

В четверг, 26 ноября, глава государства зарегистрировал законопроекты № 4430 «О внесении изменений в Налоговый кодекс» и № 4429 «О соцподдержке застрахованных лиц». Тексты законов пока отсутствуют. Об этом сообщается на веб-сайте ВРУ.

Документы уже переданы на рассмотрение руководству парламента. Зеленский определил эти два законопроекта как неотложные.

Напомним, 21 ноября президент Владимир Зеленский пообещал бизнесу компенсации, чтобы уменьшить бремя карантинных ограничений. Глава государства заявил, что по 8 тыс. грн помощи получат те, кто пострадал из-за усиления карантина. Такие суммы должны получить и уволенные наемные работники.

Также президент заявил и о компенсации расходов за уплату единого социального взноса, аннулирование налогового долга, налоговые каникулы, «детские» выплаты ФЛП и расширение кредитной программы «5−7−9».

По предварительным расчетам, такую помощь смогут получить 1,2 млн украинцев. Объем программы составит почти 10 млрд грн.

Кроме того, Зеленский предложил флешмоб для того, чтобы поддержать малый бизнес во время карантинных ограничений.