ДТП у Львові. Фото: Нацполіція

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П’яний водій на позашляховику протаранив дитячий майданчик у Львові.

Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Volkswagen Touareg (Фольксваген Таурег) сталася 24 листопада на вулиці Торф’яній. Момент аварії зафіксували камери спостереження. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

На кадрах видно, як водій на позашляховику спочатку вдарив припаркований автомобіль Nissan, тоді зіткнувся з автомобілем BMW, який за інерцією вдарив автомобіль Mazda. Після цього машина порушника вилетіла на дитячий майданчик.

Там джип розтрощив дитячу гірку й зупинився біля гойдалки. Один із очевидців події ледь встиг врятувати дитину.

Водієм-порушником виявився 24-річний львів’янин, який мав ознаки сп’яніння. На зловмисника правоохоронці склали три протоколи: за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння), ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 261 (адміністративне затримання) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, суперкар Lamborghini розбився 24 листопада в Київській області під час зйомок кліпу. Автомобіль гнався по слизькій дорозі зі швидкістю близько 200 км/год, водій не впорався з керуванням і машина врізалась у дерева.