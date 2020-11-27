Трамп сдался и назвал условие ухода из Белого дома., фото — УП

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Президент США Дональд Трамп все-таки уйдет из Белого дома без скандалов. Он согласился оставить резиденцию, но только при условии, если коллегия выборщиков проголосует за Джозефа Байдена.

Трамп выступил перед журналистами по случаю Дня благодарения и сказал, что ему трудно уступить власть, поскольку в США «произошло массовое мошенничество».

Это были сфальсифицированы выборы, на самом высоком уровне, — передает слова Трампа Reuters.

Он подтвердил, что если Байден 20 января примет присягу и будет официально объявлен победителем коллегией выборщиков, то он уедет из Белого дома.

В США кандидат становится президентом, набирая большинство голосов выборщиков, их количество за того или иного кандидата формируется в соответствии с голосования в каждом из штатов.

Байден получил на выборах 306 голосов коллегии выборщиков, а Трамп — 232. 14 декабря выборщики встретятся, чтобы формализовать решение американского народа. Байден опередил Трампа более чем на 6 млн голосов.

Ранее Трамп после громких заявлений о фальсификации выборов все же согласился начать передачу власти. Он все еще не признал результатов выборов.

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