Єрмак прийняв скандальну відставку Уманського

https://racurs.ua/ua/n147046-iermak-pryynyav-skandalnu-vidstavku-umanskogo.html

Ракурс

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прийняв відставку свого радника Ігоря Уманського після розмови з ним.

Раніше Уманський заявив, що взяв паузу в своїх викривальних заявах до тих пір, поки не розглянуть його заяву про відставку.

У нього була можливість донести свою позицію, — написав на своїй сторінці в Фейсбук Єрмак після зустрічі зі своїм колишнім радником.

Уманський звинувачував владу в дерибані бюджету на дорожніх роботах і заявляв про декілька компаній, які здійснювали більшість робіт президентського проекту «Велике будівництво».

Єрмак заявив тепер вже своєму критику про нульову толерантність до корупції в команді президента. Він також вважав неправильним, що його радник повідомив про звільнення через інтернет, а не шляхом особистої передачі заяви.

При цьому глава Офісу президента додав, що поважає досвід і здібності Уманського і той мав можливості для донесення інформації про корупцію вищого керівництва, передати будь-які аналітичні матеріали.

І якщо цього не вдалося зробити, то точно не через нас, — написав Єрмак, побажавши своєму колишньому соратнику удачі.

«Ракурс» розповідав, що 14 листопада Уманський пішов у відставку і заявив, що гроші із «ковідного фонду», які направили на будівництво доріг, освоїв дорожній картель.