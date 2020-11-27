3 млрд дол. до кінця року — міністр фінансів про діру в бюджеті

https://racurs.ua/ua/n147047-3-mlrd-dol-do-kincya-roku-ministr-finansiv-nazvav-diru-v-budjeti.html

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Державний бюджет України до кінця року матиме діру у 3 млрд дол. через відсутність планових запозичень, оскільки Київ не виконав умови для отримання чергового траншу Міжнародного валютного фонду.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю ВВС News Україна. Водночас очільник Мінфіну наголосив, що Кабінет міністрів має «план на випадок подій А, Б і В», тобто як діяти, щоб завершити цей рік і профінансувати всі передбачені у бюджеті видатки «по-максимуму».

Я не сиджу в рожевих окулярах і не вішаю, як то кажуть (локшину), не хочу вас обманювати. Не все в нас так просто. Є затримки, складнощі… І ми думаємо, як закрити цей місяць, як фінансувати наступний. Ситуація непроста, абсолютно непроста, — заявив Марченко.

На його думку, «просто так склалося», що виникла діра в бюджеті на кінець року.

Я нікого не обманюю, просто кажу, що так склалося, що значна сума коштів до цього часу нам не надійшла. Йдеться про понад 3 млрд дол., які були закладені у нас в бюджеті, — резюмував глава Міністерства фінансів України.

Міністр назвав ситуацію непростою, але контрольованою.

Нагадаємо, Україна досі не отримала запланованих у державному бюджеті запозичень. Тому до кінця 2020 року у кошторисі вже бракує 3 млрд дол.