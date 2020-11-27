3 млрд долл. до конца года — министр финансов назвал дыру в бюджете

https://racurs.ua/n147047-3-mlrd-doll-do-konca-goda-ministr-finansov-nazval-dyru-v-budjete.html

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Государственный бюджет Украины до конца года будет иметь дыру в 3 млрд долл. из-за отсутствия запланированных заимствований, поскольку Киев не выполнил условия для получения очередного транша Международного валютного фонда.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью ВВС News Украина. В то же время глава Минфина отметил, что у Кабинета министров есть «план на случай событий А, Б и В», то есть как действовать, чтобы завершить этот год и профинансировать все предусмотренные в бюджете расходы «по максимуму».

Я не сижу в розовых очках и не вешаю, как говорится (лапшу), не хочу вас обманывать. Но не все у нас так просто. Есть задержки, сложности… И мы думаем, как закрыть этот месяц, как финансировать следующий. Ситуация непростая, абсолютно непростая, — заявил Марченко.

По его мнению, «просто так сложилось», что возникла дыра в бюджете на конец года.

Я никого не обманываю, просто говорю, что так сложилось, что значительная сумма средств до сих пор нам не поступила. Речь идет о свыше 3 млрд долл., которые были заложены у нас в бюджете, — резюмировал глава Министерства финансов Украины.

Министр назвал ситуацию непростой, но контролируемой.

Напомним, Украина до сих пор не получила запланированных в государственном бюджете на 2020 год заимствований. Поэтому до конца года в главной смете страны не хватает 3 млрд долл.