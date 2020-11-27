Повышение «минималки» в 2021 году отложили на полгода

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В июле 2021 года минимальная зарплата в Украине должна была вырасти до 6,5 тыс. грн. Но из-за опасения роста цен и «шоковых вливаний в экономику, которые влияют на инфляцию» повышение зарплаты переносится на декабрь 2021 года.

Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко в эфире «1+1».

Марченко также заявил, что в бюджете не хватает 3 млрд до конца 2020 года. Это произошло из-за того, что Украина до сих пор не получила запланированных в бюджете заимствований.

Министр отметил, что у правительства есть «план на случай событий А, Б и В», он назвал ситуацию непростой, но контролируемой.

Напомним, что когда в июне Украина получила более 2 млрд долл. первого транша по программе stand-by от МВФ, ожидалось, что к концу года Киев получит еще две части займа. Однако этого пока не произошло.

Министр подтвердил прогресс в переговорах с МВФ, но назвал еще несколько вопросов, необходимых для того, чтобы МВФ возобновил кредитование. Они касаются функционирования антикоррупционного бюро и Нацбанка.

Наиболее вероятным вариантом развития событий Марченко считает, что правительству удастся договориться о транше в 2020 году, но деньги придут уже в следующем.

Напомним, что 26 ноября правительство объявило, что договорилось с МВФ о параметрах бюджета на 2021 год, а вечером срочно cозвало заседание и приняло новый проект ГБУ, чтобы подать его в Раду.