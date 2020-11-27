В Австрии переименуют село Fucking, фото: Sohu

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В Австрии переименуют село Фукинг, расположенное в 350 км к западу от Вены. Причиной стали постоянные насмешки со стороны туристов, которые для соцсетей фотографируются возле таблички с названием села, нередко принимая развратные позы.

Также местным властям пришлось использовать устойчивый к кражам бетон при установлении указателей, чтобы их перестали похищать. Дело в том, что название села латиницей записывается как Fucking, что для тех, кто владеет английским языком, является нецензурным словом, сообщает The Guardian.

Теперь село, где проживают около 100 человек, с 1 января 2021 года будет называться Fugging. Возле села есть еще хутора с названиями Оберфукинг и Унтерфукинг — пока неизвестно, будут ли менять их название.

Название Фукинг этот населенный пункт имеет по меньшей мере с 1070 года, но краеведческие исследования свидетельствует о том, что поселение фактически основал баварский дворянин VI в. на имя Фокке. Древнегерманский суффикс ing означает «люди», то есть Фукинг — это «место людей Фокке».

Мировая «слава» к селу пришла после Второй мировой войны. Британские и американские солдаты, базировавшиеся в соседнем Зальцбурге, заметили это название и начали ездить в село, чтобы фотографироваться у его указателей. Местные жители были очень удивлены, поскольку раньше не знали значения названия имени своего села на английском языке.

Это село также стало фоном книги австрийского писателя Курта Пальма, которая впоследствии была преобразована в фильм «Bad Fucking».

В 2019 году село Fucking оказалось в перечне населенных пунктов с «горячим» названием, жителям которых порнографический портал Pornhub предложил бесплатный премиум-доступ.

Кроме того, через границу, в немецкой Баварии, есть село под названием Petting. Также в Австрии расположен населенный пункт Kissing, а один из районов Берлина называется Wedding. Это стало причиной появления многочисленных шуток вроде «самый романтичный маршрут мира — от Kissing до Wedding через Petting и Fucking».

Напомним, в апреле этого года оккупанты решили «переименовать» Донецк на Сталино.