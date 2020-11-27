В Австрії перейменують село Fucking, фото: Sohu

https://racurs.ua/ua/n147041-vtomylysya-vid-jartiv-avstriyske-selo-z-necenzurnou-nazvou-pereymenuut-foto.html

Ракурс

В Австрії перейменують село Фукінг, розташоване за 350 км на захід від Відня. Причиною стали постійні глузування з боку туристів, котрі для соцмереж фотографуються біля таблички з назвою села, нерідко приймаючи розпусні пози.

Також місцевій владі довелося використовувати стійкий до крадіжок бетон при встановленні вказівників, щоб їх перестали викрадати. Річ у тім, що назва села латиницею записується як Fucking, що для тих, хто володіє англійською мовою, є нецензурним словом, повідомляє The Guardian.

Тепер село, де проживають близько 100 осіб, з 1 січня 2021 року називатиметься Fugging. Біля села є ще хутори з назвами Оберфукінг та Унтерфукінг — наразі невідомо, чи змінюватимуть їхню назву.

Назву Фукінг цей населений пункт має щонайменше з 1070 року, але краєзнавчі дослідження свідчить про те, що поселення фактично заснував баварський дворянин VI ст. на ім’я Фокко. Давньогерманський суфікс ing означає «люди», тобто Фукінг — це «місце людей Фокко».

Світова «слава» до села прийшла після Другої світової війни. Британські та американські солдати, що базувалися в сусідньому Зальцбурзі, помітили цю назву і почали їздити до села, щоб фотографуватись біля його вказівників. Місцеві жителі були дуже здивовані, оскільки раніше не знали значення назви свого села англійською мовою.

Це село також стало фоном книги австрійського прозаїка Курта Палма, котра згодом була перетворена на фільм «Bad Fucking».

У 2019 році село Fucking опинилося серед переліку населених пунктів з «гарячою» назвою, жителям котрих порнографічний портал Pornhub запропонував безкоштовний преміум-доступ.

Крім того, через кордон, у німецькій Баварії, є село під назвою Petting. Також в Австрії розташований населений пункт Kissing, а один із районів Берліну має назву Wedding. Це стало причиною появи численних жартів на зразок «найромантичніший маршрут світу — від Kissing до Wedding через Petting та Fucking».

Нагадаємо, у квітні цього року окупанти вирішили «перейменувати» Донецьк на Сталіно.