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Працівники Amazon страйкуватимуть у «чорну п'ятницю», фото: The All-Nite Images

У «чорну п’ятницю» працівники Amazon страйкуватимуть у 15 країнах

27 лис 2020, 09:45
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У «чорну п’ятницю» — найвідоміший у світі день розпродажу, котрий у 2020 році припадає на сьогодні, 27 листопада, складські працівники гіганта інтернет-торгівлі компанії Amazon проведуть серію скоординованих акцій протесту у низці країн світу.

Мета цих акцій — домогтися поліпшення умов праці і підвищення зарплат до докризового рівня. Протести пройдуть під хештегом #MakeAmazonPay («примусь Amazon платити»), повідомляє Vice.

Крім того, протестувальники вимагатимуть від Amazon поваги до прав працівників на участь у профспілковій діяльності, припинення обходу податкового законодавства та зобов’язання дотримуватися вищих екологічних стандартів.

Як і всі великі корпорації, успіх Amazon був би неможливим без державних установ, які громадяни будували разом протягом поколінь, — наголошується у спільній заяві, підписаній 39 організаціями та надісланій Amazon. — Але замість того, щоб віддячити суспільствам, котрі допомогли їм зростати, корпорація позбавляє їх податкових надходжень завдяки ухиленню від сплати податків.

У заяві мітингувальників наголошується, що під час пандемії коронавірусу Amazon стала корпорацією вартістю в 1 трлн дол., а Безос став першою людиною в історії, статки якої сягнули 200 млрд дол. США.

Тим часом на складах Amazon робочі ризикували своїм життям і лише трохи отримували підвищення заробітної плати, — додають автори заяви.

Протестна акція збігається з «чорною п’ятницею» — днем одних із найбільших продажів року в Amazon і початком пікового сезону, коли травматизм працівників складу є найвищим, а навантаження на них та водіїв доставки стрімко зростає.

Акція відбудеться у 15 країнах, серед яких:

  • США;
  • Велика Британія;
  • Мексика;
  • Бразилія;
  • Індія;
  • Австралія;
  • Іспанія;
  • Франція;
  • Бельгія;
  • Німеччина;
  • Люксембург;
  • Італія;
  • Польща.

Також до страйків приєднаються виробники одягу для Amazon в Бангладеші і підрядники колл-центру на Філіппінах, котрі, згідно з інформацією ЗМІ, працюють у «нелюдських умовах».


У керівництві компанії Amazon стверджують, що завжди у повному обсязі підтримують своїх працівників і звинувачують у причетності до протестів третю зацікавлену сторону. Керівництво компанії заявило, що уважно стежитиме за цими протестами.

Нагадаємо, Amazon оштрафували на понад 130 тис. дол. США за торгівлю в окупованому Росією Криму.


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