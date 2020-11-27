В «черную пятницу» работники Amazon будут бастовать в 15 странах

Работники Amazon будут бастовать в «черную пятницу», фото: The All-Nite Images

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В «черную пятницу» — самый известный в мире день распродажи, который в 2020 году приходится на сегодня, 27 ноября, складские работники гиганта интернет-торговли компании Amazon проведут серию скоординированных акций протеста в ряде стран мира.

Цель этих акций — добиться улучшения условий труда и повышения зарплат до докризисного уровня. Протесты пройдут под хэштегом #MakeAmazonPay («заставь Amazon платить»), сообщает Vice.

Кроме того, протестующие будут требовать от Amazon уважения прав работников на участие в профсоюзной деятельности, прекращения обхода налогового законодательства и обязательства соблюдать более высокие экологические стандарты.

Как и все крупные корпорации, успех Amazon был бы невозможен без государственных учреждений, граждане строили вместе на протяжении поколений, — отмечается в совместном заявлении, подписанном 39 организациями и направленном Amazon. — Но вместо того, чтобы отблагодарить общества, которые помогли им расти, корпорация лишает их налоговых поступлений благодаря уклонению от уплаты налогов.

В заявлении митингующих отмечается, что во время пандемии коронавируса Amazon стала корпорацией стоимостью в 1 трлн долл., а Безос стал первым человеком в истории, состояние которого достигло 200 млрд долл. США.

Тем временем на складах Amazon рабочие рисковали своей жизнью и лишь немного получали повышение заработной платы, — добавляют авторы заявления.

Протестная акция совпадает с «черной пятницей» — днем ​​одних из самых больших продаж года в Amazon и началом пикового сезона, когда травматизм работников склада является самым высоким, а нагрузка на них и водителей доставки стремительно возрастает.

Акция состоится в 15 странах, среди которых:

США;

Великобритания;

Мексика;

Бразилия;

Индия;

Австралия;

Испания;

Франция;

Бельгия;

Германия;

Люксембург;

Италия;

Польша.

Также к забастовкам присоединятся производители одежды для Amazon в Бангладеше и подрядчики колл-центра на Филиппинах, которые, согласно информации СМИ, работают в «нечеловеческих условиях».

В руководстве компании Amazon утверждают, что всегда в полном объеме поддерживают своих работников и обвиняют в причастности к протестам третью заинтересованную сторону. Руководство компании заявило, что будет внимательно следить за этими протестами.

Напомним, Amazon оштрафовали на более чем 130 тыс. долл. США за торговлю в оккупированном Россией Крыму.