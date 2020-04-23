Бойовики «перейменували» Донецьк, фото: «Военное обозрение»

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Донецьк бойовики так званої ДНР вирішили «перейменувати» на Сталіно, повернувши таким чином місту назву, яке воно мало в період правління радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Денис Пушилін, лідер донецьких сепаратистів, сьогодні підписав відповідний «указ». Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів.

Втім, місто бойовики продовжать також називати Донецьком. Найменування «місто Сталіно» вони планують використовувати під час «республіканських» та міських заходів, присвячених пам’ятним датам подій Другої світової війни.

Також Пушилін доручив «міністерствам» ДНР здійснювати заходи «з метою популяризації історичної назви «місто Сталіно».

Нагадаємо, раніше бойовики так званої ЛНР «перейменували» Луганськ на Ворошиловоград. Цю назву вони також планують використовувати на заходах, приурочених до пам’ятних дат Другої світової війни.