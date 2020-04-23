Боевики «переименовали» Донецк, фото: «Военное обозрение»

https://racurs.ua/n137202-nazad-v-proshloe-vsled-za-luganskom-boeviki-pereimenovali-doneck.html

Ракурс

Донецк боевики так называемой ДНР решили «переименовать» на Сталино, вернув таким образом городу название, которое оно имело в период правления советского диктатора Иосифа Сталина.

Денис Пушилин, лидер донецких сепаратистов, сегодня подписал соответствующий «указ». Об этом сообщают СМИ сепаратистов.

Впрочем, город боевики продолжат также называть Донецком. Наименование «город Сталино» они планируют использовать во время «республиканских» и городских мероприятий, посвященных памятным датам событий Второй мировой войны.

Также Пушилин поручил «министерствам» ДНР осуществлять мероприятия «с целью популяризации исторического названия «город Сталино».

Напомним, ранее боевики так называемой ЛНР «переименовали» Луганск на Ворошиловоград. Это название они также планируют использовать на мероприятиях, приуроченных к памятным датам Второй мировой войны.