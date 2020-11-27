Підвищення «мінімалки» у 2021 році відклали на півроку

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У липні 2021 року мінімальна зарплата в Україні повинна була зрости до 6,5 тис. грн. Але через побоювання зростання цін і «шокових вливань в економіку, які впливають на інфляцію» підвищення зарплати переноситься на грудень 2021 року.

Про це заявив глава Мінфіну Сергій Марченко в ефірі «1+1».

Марченко також заявив, що в бюджеті бракує 3 млрд до кінця 2020 року. Це відбулося через те, що Україна досі не отримала запланованих у бюджеті запозичень.

Міністр наголосив, що уряд має «план на випадок подій А, Б і В», назвав ситуацію непростою, але контрольованою.

Нагадаємо, що коли у червні Україна отримала понад 2 млрд дол. першого траншу за програмою stand-by від МВФ, очікувалося, що до кінця року Київ отримає ще дві частини позики. Проте цього поки що не сталося.

Міністр підтвердив прогрес у переговорах з МВФ, але назвав ще кілька питань, потрібних для того, щоб МВФ відновив кредитування. Вони стосуються функціонування антикорупційного бюро та Нацбанку.

Найбільш імовірним варіантом розвитку подій Марченко вважає, що уряду вдасться домовитися про транш в 2020 році, але гроші надійдуть вже у наступному.

Нагадаємо, що 26 листопада уряд оголосив, що домовився із МВФ про параметри бюджету на 2021 рік, а увечері терміново скликав засідання та ухвалив новий проект ДБУ, щоб подати його у Раду.