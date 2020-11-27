У Зеленского рассказали, когда прояснится ситуация относительно возможности локдауна

Кирилл Тимошенко рассказал о вероятности введения локдауна, фото: Osipov Georgiy

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Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться. Одним из способов борьбы с этим негативным явлением может стать введение в Украине нового локдауна (жесткого карантина).

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, когда станет понятно, будут ли вводить в Украине локдаун, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Тимошенко, это станет ясно спустя неделю, когда уже будут заметны результаты введенного в Украине 13 ноября так называемого карантина выходного дня.

Возможен ли локдаун, мы поймем после того, как пройдем третьи выходные на карантине, и будем принимать решение, — отметил он.

Тимошенко заверил, что руководство государства советуется по этому вопросу с местными властями, чтобы это решение все приняли и не было случаев «местного сепаратизма».

Он отметил, что недавно состоялась встреча с городскими головами, членами правительства и специалистами-эпидемиологами по эпидемической ситуации и воздействии карантинных мер на экономику.

Если будет локдаун, то мы обеспечим полную коммуникацию, и она будет заранее. Это в случае, если он будет, — подчеркнул Тимошенко.

Кроме того, Тимошенко отметил, что нет четкого показателя предельного количества новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в сутки, при котором медицинская система не будет справляться — важную роль также играют показатели количества выздоровевших больных, продолжительности пребывания в больницах и т. п.

Поэтому важны показатели количества заражений и свободных мест в больницах, подчеркнул Тимошенко.

Напомним, количество новых случаев COVID-19 в Украине уже преодолело отметку в 16 тысяч.