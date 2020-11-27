У Зеленського розповіли, коли проясниться ситуація щодо можливості локдауну

Кирило Тимошенко розповів про ймовірність запровадження локдауну, фото: Osipov Georgiy

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Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися. Одним зі способів боротьби з цим негативним явищем може стати запровадження в Україні нового локдауну (жорсткого карантину).

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, коли стане зрозуміло, чи запроваджуватимуть в Україні локдаун, повідомляє прес-служба відомства.

За словами Тимошенка, це стане зрозуміло через тиждень, коли вже будуть помітні результати запровадженого в Україні 13 листопада так званого карантину вихідного дня.

Чи можливий локдаун, ми зрозуміємо після того, як пройдемо треті вихідні на карантині, й будемо ухвалювати рішення, — зазначив він.

Тимошенко запевнив, що керівництво держави радиться з цього питання з місцевою владою, щоб це рішення всі прийняли і не було випадків «місцевого сепаратизму».

Він зазначив, що нещодавно відбулася зустріч з міськими головами, урядовцями та фахівцями-епідеміологами щодо епідемічної ситуації та впливу карантинних заходів на економіку.

Якщо буде локдаун, то ми забезпечимо повну комунікацію, і вона буде заздалегідь. Це у випадку, якщо він буде, — наголосив Тимошенко.

Крім того, Тимошенко зазначив, що немає чіткого показника граничної кількості нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу, за якого медична система не справлятиметься — важливу роль також відіграють показники щодо кількості хворих, які одужали, тривалості перебування в лікарнях тощо.

Тому важливі показники кількості заражень та вільних місць у лікарнях, наголосив Тимошенко.

Нагадаємо, кількість нових випадків COVID-19 в Україні вже подолала позначку у 16 тисяч.