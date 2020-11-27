Локдаун розірве ланцюг передачі коронавірусу — Степанов

https://racurs.ua/ua/n147043-lokdaun-rozirve-lancug-peredachi-koronavirusu-stepanov.html

Ракурс

Запровадження локдауну в Україні розірве ланцюг передачі коронавірусу. Таку думку 27 листопада висловив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу. Окрім цього, глава МОЗ прокоментував наслідки карантину вихідного дня.

Ефективність запровадженого карантину вихідного дня оцінять наступного тижня. Говорити про ефективність запроваджених обмежень можна не раніше, аніж через два-три тижні. На який ефект ми розраховували відразу після введення цього карантину — зменшення динаміки захворюваності на COVID-19, — заявив Степанов.

Разом з тим, на думку чиновника, лише жорсткий карантин зупинить передачу коронавірусної хвороби.

З точки зору епідеміології, запровадження жорсткого карантину і розірвання повністю ланцюга передачі хвороби, тобто зведення практично до нуля контактів між людьми, — це найкращий спосіб, — переконує міністр.

Він впевнений, що локдаун в Україні зведе поширення COVID-19 «практично до нуля». Разом з тим, Степанов розуміє потребу «рахуватися з економічною точкою зору».

Існують передумови для введення жорсткого карантину — епідситуація та навантаження на медичну систему. У МОЗ викликають побоювання новорічні свята, коли люди збиратимуться разом і збільшать кількість поїздок по країні, — резюмував очільник МОЗ.

Нагадаємо, коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні вперше виявили за добу у понад 16 тис. людей. Офіційні дані свідчать про 16 тис. 218 нових хворих. Станом на 27 листопада захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників, а до лікарень привезли з цим діагнозом 2 тис. 69 осіб.