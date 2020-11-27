Локдаун разорвет цепь передачи коронавируса — Степанов

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Введение локдауна в Украине разорвет цепь передачи коронавируса. Такое мнение 27 ноября высказал министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга. Кроме этого, глава Минздрава прокомментировал последствия карантина выходного дня.

Эффективность введенного карантина выходного дня оценят на следующей неделе. Говорить об эффективности введенных ограничений можно не раньше, чем через две-три недели. На какой эффект мы рассчитывали сразу после введения этого карантина — это уменьшение динамики заболеваемости COVID-19, — заявил Степанов.

Вместе с тем, по мнению чиновника, только жесткий карантин остановит передачу коронавирусной болезни.

С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и ликвидация цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю контактов между людьми, — это лучший способ, — убеждает министр.

Он уверен, что локдаун в Украине сведет распространение COVID-19 «практически до нуля». Вместе с тем, Степанов понимает необходимость «считаться с экономической точкой зрения».

Существуют предпосылки для введения жесткого карантина — эпидситуация и нагрузки на медицинскую систему. В Минздраве вызывают опасения новогодние праздники, когда люди будут собираться вместе и увеличат число поездок по стране, — резюмировал глава Минздрава.

Напомним, коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине впервые обнаружили за сутки у свыше 16 тыс. человек. Официальные данные свидетельствуют о 16 тыс. 218 новых больных. По состоянию на 27 ноября заболели 666 детей и 655 медработников, а в больницы привезли с этим диагнозом 2 тыс. 69 человек.