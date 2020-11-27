Ермак принял скандальную отставку своего советника Уманского

https://racurs.ua/n147046-ermak-prinyal-skandalnuu-otstavku-svoego-sovetnika-umanskogo.html

Ракурс

Глава Офиса президента Андрей Ермак принял отставку своего советника Игоря Уманского после разговора с ним.

Ранее Уманский заявил, что взял паузу в своих обличительных заявлениях до тех пор, пока не рассмотрят его заявление об отставке.

У него была возможность донести свою позицию, — написал на своей странице в Фейсбук Ермак после встречи со своим бывшим советником.

Уманский обвинял власть в дерибане бюджета на дорожных работах и ​​заявлял о нескольких компаниях, которые осуществляли большинство работ президентского проекта «Большая стройка».

Ермак заявил теперь уже своему критику о нулевой толерантности к коррупции в команде президента. Он также считал неправильным, что его советник сообщил об увольнении в интернете, а не лично передав заявление.

При этом глава Офиса президента добавил, что уважает опыт и способности Уманского и у того были возможности донести информацию о коррупции высшему руководству, передать любые аналитические материалы.

И если этого не удалось сделать, то точно не из-за нас, — написал Ермак, пожелав своему бывшему соратнику удачи.

«Ракурс» рассказывал, что 14 ноября Уманский ушел в отставку и заявил, что деньги из «ковидного фонда», которые направили на строительство дорог, освоил дорожный картель.