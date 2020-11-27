Джо Байден, фото: U.S. Embassy Tel Aviv

https://racurs.ua/n147048-bayden-priglasil-tihanovskuu-na-svou-inauguraciu-video.html

Ракурс

Джо Байден, победитель недавних президентских выборов в США, пригласил на свою инаугурацию Светлану Тихановскую — оппозиционного кандидата на недавних выборах президента Беларуси, которую участники массовых протестных акций в этой стране считают настоящим их победителем.

Тихановская заявила об этом в недавнем интервью телеканалу Белсат.

По словам Тихановской, ее команда также планирует встречу с Байденом. Также в ее ближайших планах — встреча с руководством Великобритании и Норвегии.

Стоит добавить, что Байден ранее называл Лукашенко диктатором и упрекал действующего президента США Дональда Трампа в том, что тот умалчивает свое мнение о ситуации в Беларуси.

Президентские выборы состоялись в Беларуси в начале августа. Официально их победителем был провозглашен многолетний президент Беларуси Александр Лукашенко. Евросоюз и Украина не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Напомним, Трамп недавно назвал условие, при котором уйдет из Белого дома.