Белорусская оппозиция готова усилить давление на Лукашенко. Фото: liga.net

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Белорусская оппозиция готова усилить давление на президента Беларуси Александра Лукашенко.

Сейчас это давление предусматривает экономические санкции и забастовки на главных белорусских заводах. Лидер оппозиции Светлана Тихановская считает, что тот ультиматум, который белорусская оппозиция выносила Лукашенко в конце октября, сейчас работает. Об этом она заявила в интервью «Радіо Свобода».

Условием было, что, если Лукашенко не уйдет —мы будем усиливать давление, что сейчас и происходит. Мы сейчас говорим уже об экономических санкциях. Все больше людей присоединяются к забастовкам, — отметила оппозиционерка.



Тихановская отметила, что сейчас белорусы бастуют на предприятиях «Гродноазот», «Беларуськалий», «Нафтан», которые приносят прибыль режиму Лукашенко.

Напомним, недавно лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская объявила о создании трибунала и переходе к партизанским методам борьбы с режимом Александра Лукашенко.