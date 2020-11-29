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Четыре небоскреба взорвали в ОАЭ. Фото:
Четыре небоскреба взорвали в ОАЭ — что произошло (ВИДЕО)https://racurs.ua/n147109-chetyre-neboskreba-vzorvali-v-oae-chto-proizoshlo-video.htmlРакурс
Четыре небоскреба взорвали в Объединенных Арабских Эмиратах.
Это произошло в городе Абу-Даби. Комплекс зданий Mena Plaza Tower, максимальная высота в которых составляет 144 этажа, взорвали по всем стандартам безопасности. Взрывы раздались одновременно. Об этом сообщает KhaleejTimes.
По информации местных властей, небоскребы разрушили в рамках проекта по реконструкции местного порта Мина Зайед.
Взрыв попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый безопасный контролируемый взрыв в мире.
Напомним, в мае в городе Шардже, одном из крупнейших городов Объединенных Арабских Эмиратов, горел 48-этажный небоскреб Abbco Tower.
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