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Чотири хмарочоси підірвали в ОАЕ. Фото:
Чотири хмарочоси підірвали в ОАЕ — що відбулося (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n147109-chotyry-hmarochosy-pidirvaly-v-oae-scho-vidbulosya-video.htmlРакурс
Чотири хмарочоси підірвали в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Подія сталася у місті Абу-Дабі. Комплекс будівель Mena Plaza Tower, максимальна висота в яких становить 144 поверхи, підірвали за всіма стандартами безпеки. Вибухи пролунали одночасно. Про це повідомляє KhaleejTimes.
За інформацією місцевої влади, хмарочоси зруйнували в рамках проекту з реконструкції місцевого порту Міна Зайєд.
Вибух потрапив до Книги рекордів Гіннесса, як найбезпечніший контрольований вибух у світі.
Нагадаємо, у травні в місті Шарджі, одному з найбільших міст Об'єднаних Арабських Еміратів, горів 48-поверховий хмарочос Abbco Tower.
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