Чотири хмарочоси підірвали в ОАЕ. Фото:

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Чотири хмарочоси підірвали в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Подія сталася у місті Абу-Дабі. Комплекс будівель Mena Plaza Tower, максимальна висота в яких становить 144 поверхи, підірвали за всіма стандартами безпеки. Вибухи пролунали одночасно. Про це повідомляє KhaleejTimes.

За інформацією місцевої влади, хмарочоси зруйнували в рамках проекту з реконструкції місцевого порту Міна Зайєд.

Вибух потрапив до Книги рекордів Гіннесса, як найбезпечніший контрольований вибух у світі.

Нагадаємо, у травні в місті Шарджі, одному з найбільших міст Об'єднаних Арабських Еміратів, горів 48-поверховий хмарочос Abbco Tower.