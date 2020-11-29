Російські Ту-142 перехопили поблизу берегів Великої Британії. Фото: raf.mod.uk

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Російські військові літаки перехопили над Північним морем поблизу Великої Британії.

Винищувачі Typhoon Військово-повітряних сил Великої Британії були підняті по тривозі 28 листопада. Британські бойові літаки перехопили два російський далеких патрульних протичовнових Ту-142, які перебували в міжнародному повітряному просторі поблизу Сполученого Королівства. Про це повідомила прес-служба Командування Королівських ВПС.

Щоб протистояти цій провокаційній діяльності та знизити ризики, пов’язані з польотами російських військових літаків в цьому жвавому районі міжнародного повітряного простору, Typhoon ВПС Великобританії уважно стежили за діями російських військових літаків, — повідомили у відомстві.

Також командування опублікувало фотографії одного з перехоплених літаків ВМФ Росії з бортовим номером RF-34057.

Нагадаємо, британські винищувачі перехопили два російські літаки біля берегів Шотландії. Літаки піднялися у небо, коли російські Ту-142 увійшли в контрольовану Сполученим Королівством зону міжнародного повітряного простору.