Коронавірус в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n147107-koronavirusom-v-ukrayini-za-dobu-zahvorily-mayje-600-ditey-ta-ponad-400-medykiv-infografika.html

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Кількість нових випадків COVID-19 в Україні за минулу добу, 28 листопада, дещо зменшилася.

Медики зафіксували 12 тис. 978 нових хворих. Серед інфікованих — 599 дітей та 408 медпрацівників. До лікарень за минулу добу потрапив 1 тис. 561 пацієнт, а померли 120 осіб. Одужати змогли 4 тис. 243 особи. Про це 29 листопада повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

За весь час пандемії в Українівже захворіли 722 тис. 679 осіб, а одужали 339 тис. 378 пацієнтів. Від коронавірусу померли 12 тис. 213 осіб.

Степанов відзначив, що за минулу добу найбільше випадків коронавірусу виявили в Києві — 1 тис. 740 осіб. Велика кількість захворіла й в Одеській та Дніпропетровській областях — 1 тис. 280 та 1 тис. 164 нових випадки відповідно. У Запорізькій області зафіксували 854 нових хворих, а в Київській області 782 випадки.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ — 69 тис. 18 випадків;

Вінницька область — 17 тис. 272 випадки;

Волинська область — 23 тис. 905 випадків;

Дніпропетровська область — 37 тис. 651 випадок;

Донецька область — 22 тис. 602 випадки;

Житомирська область — 29 тис. 590 випадків;

Закарпатська область — 23 тис. 65 випадків;

Запорізька область — 30 тис. 150 випадків;

Івано-Франківська область — 35 тис. 930 випадків;

Київська область — 36 тис. 996 випадків;

Кіровоградська область — 5 тис. 85 випадків;

Луганська область — 6 тис. 239 випадків;

Львівська область — 45 тис. 636 випадків;

Миколаївська область — 18 тис. 173 випадки;

Одеська область — 44 тис. 131 випадок;

Полтавська область — 21 тис. 779 випадків;

Рівненська область — 30 тис. 807 випадків;

Сумська область — 28 тис. 185 випадків;

Тернопільська область — 27 тис. 662 випадки;

Харківська область — 55 тис. 221 випадок;

Херсонська область — 10 тис. 9 випадків;

Хмельницька область — 29 тис. 419 випадків;

Черкаська область — 22 тис. 529 випадків;

Чернівецька область — 33 тис. 512 випадків;

Чернігівська область — 18 тис. 113 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 27 листопада в Україні коронавірус виявили у 16 тис. 294 громадян. Подолали коронавірус того дня 8 тис. 897 людей.