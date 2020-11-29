Коронавірусом в Україні за добу інфікувалися майже 600 дітей та понад 400 медиків (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n147107-koronavirusom-v-ukrayini-za-dobu-zahvorily-mayje-600-ditey-ta-ponad-400-medykiv-infografika.htmlРакурс
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні за минулу добу, 28 листопада, дещо зменшилася.
Медики зафіксували 12 тис. 978 нових хворих. Серед інфікованих — 599 дітей та 408 медпрацівників. До лікарень за минулу добу потрапив 1 тис. 561 пацієнт, а померли 120 осіб. Одужати змогли 4 тис. 243 особи. Про це 29 листопада повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.
За весь час пандемії в Українівже захворіли 722 тис. 679 осіб, а одужали 339 тис. 378 пацієнтів. Від коронавірусу померли 12 тис. 213 осіб.
Степанов відзначив, що за минулу добу найбільше випадків коронавірусу виявили в Києві — 1 тис. 740 осіб. Велика кількість захворіла й в Одеській та Дніпропетровській областях — 1 тис. 280 та 1 тис. 164 нових випадки відповідно. У Запорізькій області зафіксували 854 нових хворих, а в Київській області 782 випадки.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ — 69 тис. 18 випадків;
- Вінницька область — 17 тис. 272 випадки;
- Волинська область — 23 тис. 905 випадків;
- Дніпропетровська область — 37 тис. 651 випадок;
- Донецька область — 22 тис. 602 випадки;
- Житомирська область — 29 тис. 590 випадків;
- Закарпатська область — 23 тис. 65 випадків;
- Запорізька область — 30 тис. 150 випадків;
- Івано-Франківська область — 35 тис. 930 випадків;
- Київська область — 36 тис. 996 випадків;
- Кіровоградська область — 5 тис. 85 випадків;
- Луганська область — 6 тис. 239 випадків;
- Львівська область — 45 тис. 636 випадків;
- Миколаївська область — 18 тис. 173 випадки;
- Одеська область — 44 тис. 131 випадок;
- Полтавська область — 21 тис. 779 випадків;
- Рівненська область — 30 тис. 807 випадків;
- Сумська область — 28 тис. 185 випадків;
- Тернопільська область — 27 тис. 662 випадки;
- Харківська область — 55 тис. 221 випадок;
- Херсонська область — 10 тис. 9 випадків;
- Хмельницька область — 29 тис. 419 випадків;
- Черкаська область — 22 тис. 529 випадків;
- Чернівецька область — 33 тис. 512 випадків;
- Чернігівська область — 18 тис. 113 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 27 листопада в Україні коронавірус виявили у 16 тис. 294 громадян. Подолали коронавірус того дня 8 тис. 897 людей.