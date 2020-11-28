Перед Різдвом відразу кілька країн ЄС послаблять карантин

Новорічні свята. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147083-pered-rizdvom-vidrazu-kilka-krayin-ies-poslablyat-karantyn.html

Ракурс

Коронавірус у світі продовжує поширюватися, а країни закриваються на нові локдауни. В той самий час, попри епідемію, ряд європейських держав відмовилися від жорстких обмежень на зимові свята.

Серед них Італія, Ірландія, Бельгія та Німеччина. Про це повідомляє DW.

Зазначимо, що країни прийняли це рішення практично одночасно. Так, італійський уряд у п’ятницю, 27 листопада, оголосив про те, що з 29 листопада три «червоні зони», які особливо сильно постраждали від епідемії, — Ломбардія, П'ємонт і Калабрія — будуть перекваліфіковані у «помаранчеві».

Це означає, що кількість обмежень в регіонах знизиться. Тепер жителі областей Ломбардія, П'ємонт і Калабрія знову зможуть вільно пересуватися з 5.00 до 22.00. Крім цього, вони зможуть здійснювати поїздки в межах області, щоб дістатися до роботи, сходити до лікаря або відвезти дітей в школу. Торговим центрам дозволять працювати, однак бари, ресторани та булочні залишаться закритими.

Водночас уряд Ірландії також вирішив послабити обмеження у період різдвяних свят. Так, за умови дотримання правил гігієни і соціальної дистанції, з 1 грудня дозволено роботу магазинів, музеїв, художніх галерей і бібліотек. А вже з 4 грудня знову зможуть почати працювати ресторани і бари, які пропонують не тільки напої, але і їжу.

У Бельгії ж планують частково зберегти локдаун, але спробують знайти «баланс». Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо пообіцяв відкрити магазини на період різдвяних свят.

Ослаблення карантину не обійшло і Німеччину. На період різдвяних і новорічних свят, з 23 грудня по 1 січня, буде дозволено зустрічатися групами до 10 дорослих людей з двох домогосподарств. При цьому більшість обмежень залишаються в силі. У країні як і раніше закриті ресторани, бари, театри, кіно, тренажерні зали, спортивні секції і більшість інших підприємств дозвілля і сфери обслуговування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кабінеті міністрів готуються до можливого введення карантину на зимові свята. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зараз вся Україна у «помаранчевій» зоні, і діє карантин вихідного дня. Він назвав це «зваженою альтернативою локдауну». Остаточний результат і ефективність такої моделі Кабмін хоче оцінити на початку грудня, але вже зараз фіксують зменшення мобільності населення.