Меттью Перрі. Фото:People

https://racurs.ua/ua/n147082-mettu-perri-vpershe-odrujuietsya-foto-obranyci-chendlera-z-druziv.html

Ракурс

Меттью Перрі, відомий американський актор, який прославився роллю Чендлера у самому популярному серіалі 90-х «Друзі», планує своє перше весілля.

51-річний актор заручився зі своєю подругою, яка молодша за нього на 22 роки. Обраниці актора Моллі Гурвіц всього 29 років. Про це повідомляє People.

На піку кар'єри Перрі зустрічався з відомими актрисами Джулією Робертс і Ясмін Бліт, зіркою «Рятувальників Малібу», так само Метт Перрі крутив романи з Нив Кемпбелл, Хізер Грем і Ліззі Каплан, проте в останні роки актор вів вельми замкнутий спосіб життя, а також вкрай рідко з’являвся на публіці. На фотографіях, які робили папараці, він виглядав втомленим та постарілим.



Після довгого затишшя Меттью Перрі вирішив повернутися до світського життя — він провів зустріч з журналістами, а також ненадовго возз'єднався зі своїми колегами по серіалу «Друзі».

Він розповів, що вже два роки перебуває у стосунках з літературним менеджером Моллі Гурвіц. І хоч пара розходилася кілька разів, вони вирішили одружитися. Дата весілля поки залишається в таємниці, але Меттью Перрі заявив, що налаштований вкрай серйозно. Для нього це буде перший шлюб у житті.







Також актор розсипався у компліментах. Він назвав свою дівчину «найкращою жінкою на планеті», і заявив, що з нетерпінням чекає на весілля.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американська актриса і дружина голлівудської зірки Джона Траволти Келлі Престон померла у віці 57 років. Причиною смерті став рак грудей. Престон боролася з онкологічним захворюванням протягом двох років.