Мэттью Перри. Фото: People

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Ракурс

Мэттью Перри, известный американский актер, который прославился ролью Чендлера в самом популярном сериале 90-х «Друзья», планирует свою первую свадьбу.

51-летний актер обручился со своей подругой, которая младше него на 22 года. Избраннице актера Молли Гурвиц всего 29 лет. Об этом сообщает People.

На пике карьеры Перри встречался с известными актрисами Джулией Робертс и Ясмин Блит, звездой «Спасателей Малибу», так же Мэтт Перри крутил романы с Нив Кэмпбелл, Хизер Грэм и Лиззи Каплан, однако в последние годы актер вел весьма замкнутый образ жизни, а также крайне редко появлялся на публике. На фотографиях, которые делали папарацци, он выглядел постаревшим и уставшим.





После долгого затишья Мэттью Перри решил вернуться к светской жизни — он провел встречу с журналистами, а также ненадолго воссоединился со своими коллегами по сериалу «Друзья».

Он рассказал, что уже два года находится в отношениях с литературным менеджером Молли Гурвиц. И несмотря на то, что пара расходилась несколько раз, они решили пожениться. Дата свадьбы пока остается в тайне, но Мэттью Перри заявил, что настроен крайне серьезно. Для него это будет первый брак в жизни.





Также актер рассыпался в комплиментах. Он назвал свою девушку «самой лучшей женщиной на планете», и заявил, что с нетерпением ждет их свадьбы.

Напомним, ранее мы сообщали, что американская актриса и жена голливудской звезды Джона Траволты Келли Престон умерла в возрасте 57 лет. Причиной смерти стал рак груди. Престон боролась с онкологическим заболеванием в течение двух лет.