Перед Рождеством сразу несколько стран ЕС ослабят карантин

Новогодние праздники. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147083-pered-rojdestvom-srazu-neskolko-stran-es-oslabyat-karantin.html

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Коронавирус в мире продолжает распространяться, а страны закрываются на новые локдауны. В то же время, несмотря на эпидемию, ряд европейских государств отказались от жестких ограничений на зимние праздники.

Среди них Италия, Ирландия, Бельгия и Германия. Об этом сообщает DW.

Отметим, что страны приняли это решение практически одновременно. Так, итальянское правительство в пятницу, 27 ноября, объявило о том, что с 29 ноября три «красные зоны», особенно сильно пострадавшие от эпидемии, — Ломбардия, Пьемонт и Калабрия — будут переквалифицированы в «оранжевые».

Это значит, что количество ограничений в регионах снизится. Теперь жители областей Ломбардия, Пьемонт и Калабрия вновь смогут свободно передвигаться с 5.00 до 22.00. Кроме этого, они смогут совершать поездки в пределах области, чтобы добраться до работы, сходить к врачу или отвезти детей в школу. Торговым центрам разрешат работать, однако бары, рестораны и булочные останутся закрытыми.

В то же время правительство Ирландии также решило ослабить ограничения в период рождественских праздников. Так, при условии соблюдения правил гигиены и социальной дистанции с 1 декабря разрешено работу магазинов, музеев, художественных галерей и библиотек. А уже с 4 декабря вновь смогут начать работать рестораны и бары, которые предлагают не только напитки, но и еду.

В Бельгии же планируют частично сохранить локдаун, но попытаются найти «баланс». Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо пообещал открыть магазины на период рождественских праздников.

Ослабления карантина не обошло и Германию. На период рождественских и новогодних праздников, с 23 декабря по 1 января, будет разрешено встречаться группами до 10 взрослых людей из двух домохозяйств. При этом большинство ограничений остаются в силе. В стране по-прежнему закрыты рестораны, бары, театры, кино, тренажерные залы, спортивные секции и большинство прочих предприятий досуга и сферы обслуживания.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Кабинете министров готовятся к возможному введению карантина на зимние праздники. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас вся Украина в «оранжевой» зоне, и действует карантин выходного дня. Он назвал это «взвешенной альтернативой локдауну». Окончательный результат и эффективность такой модели Кабмин хочет оценить в начале декабря, но уже сейчас фиксируют уменьшение мобильности населения.