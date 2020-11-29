Коронавирус в Украине. Фото:

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Количество новых случаев COVID-19 в Украине за минувшие сутки, 28 ноября, несколько уменьшилось.

Медики зафиксировали 12 тыс. 978 новых больных. Среди инфицированных — 599 детей и 408 медработников. В больницы за минувшие сутки попал 1 тыс. 561 пациент, а умерли 120 человек. Выздороветь смогли 4 тыс. 243 человека. Об этом 29 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За все время пандемии в Украине уже заболели 722 тыс. 679 человек, а выздоровели 339 тыс. 378 пациентов. От коронавируса умерли 12 тыс. 213 человек.

Степанов отметил, что за минувшие сутки больше всего случаев коронавируса обнаружили в Киеве — 1 тыс. 740 человек. Большое количество заболело и в Одесской и Днепропетровской областях — 1 тыс. 280 и 1 тыс. 164 новых случая соответственно. В Запорожской области зафиксировали 854 новых больных, а в Киевской области 782 случая.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 69 тыс. 18 случаев;

Винницкая область — 17 тыс. 272 случая;

Волынская область — 23 тыс. 905 случаев;

Днепропетровская область — 37 тыс. 651 случай;

Донецкая область — 22 тыс. 602 случая;

Житомирская область — 29 тыс. 590 случаев;

Закарпатская область — 23 тыс. 65 случаев;

Запорожская область — 30 тыс. 150 случаев;

Ивано-Франковская область — 35 тыс. 930 случаев;

Киевская область — 36 тыс. 996 случаев;

Кировоградская область — 5 тыс. 85 случаев;

Луганская область — 6 тыс. 239 случаев;

Львовская область — 45 тыс. 636 случаев;

Николаевская область — 18 тыс. 173 случая;

Одесская область — 44 тыс. 131 случай;

Полтавская область — 21 тыс. 779 случаев;

Ровенская область — 30 тыс. 807 случаев;

Сумская область — 28 тыс. 185 случаев;

Тернопольская область — 27 тыс. 662 случая;

Харьковская область — 55 тыс. 221 случай;

Херсонская область — 10 тыс. 9 случаев;

Хмельницкая область — 29 тыс. 419 случаев;

Черкасская область— 22 тыс. 529 случаев;

Черновицкая область — 33 тыс. 512 случаев;

Черниговская область — 18 тыс. 113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 27 ноября в Украине коронавирус обнаружили в 16 тыс. 294 граждан. Преодолели коронавирус того дня 8 тыс. 897 человек.