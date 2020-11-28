Коронавирус в Украине. Фото: Коронавирус в регионах

https://racurs.ua/n147084-koronavirus-v-ukraine-obnovlyaet-rekord-vtoroy-den-podryad-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 28 ноября, вирус был обнаружен у 16 тыс. 294 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 709 тыс. 701 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 8 тыс. 897 человек, а в целом уже выздоровели 335 тыс. 135 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 184 человека. Общее число жертв составляет 12 тыс. 93 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 797 тыс. 983.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киеве (1739 больных), Днепропетровской области (1599 инфицированных) и Одесской области (1350 новых случаев). Наименьшее количество случаев COVID-19 28 ноября фиксировалось в Кировоградской и Луганской областях — 117 и 124 случаев соответственно.

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 67 тыс. 278 (+1 тыс. 739);

Винницкая область — 17 тыс. 51 (+341);

Волынская область — 23 тыс. 656 (+383);

Днепропетровская область — 36 тыс. 487 (+1 тыс. 599);

Донецкая область — 22 тыс. 210 (+424);

Житомирская область — 29 тыс. 98 (+617);

Закарпатская область — 22 тыс. 974 (+226);

Запорожская область — 29 тыс. 296 (1 тыс. 067);

Ивано-Франковская область — 35 тыс. 374 (+678);

Киевская область — 36 тыс. 214 (+979);

Кировоградская область — 4 тыс. 941 (+117);

Луганская — 6 тыс. 185 (+124);

Львовская область — 45 тыс. 52 (+543);

Николаевская область — 17 тыс. 710 (+543);

Одесская область — 42 тыс. 851 (+1 тыс. 350);

Полтавская область — 21 тыс. 490 (+789);

Ровенская область — 30 тыс. 430 (+555);

Сумская область — 27 тыс. 603 (+1 тыс. 13);

Тернопольская область — 27 тыс. 425 (+375);

Харьковская область — 54 тыс. 517 (+489);

Херсонская область — 9 тыс. 845 (+212);

Хмельницкая область — 28 тыс. 917 (+567);

Черкасская область — 22 тыс. 53 (+651);

Черновицкая область — 33 тыс. 291 (+273);

Черниговская область — 17 тыс. 753 (640).

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса, которую разрабатывает Оксфордский университет и компания AstraZeneca, отправится на повторное тестирование после того, как специалисты поставили под сомнение утверждение о ее 90% эффективности.

Ранее исследователи называли общую эффективность вакцины на уровне 70%, но подгруппа из 3 тыс. человек, для которых применяли меньшую дозу вакцины, показала потрясающие результаты — до 90% эффективности.