Коронавирус в Украине обновляет рекорд второй день подряд (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n147084-koronavirus-v-ukraine-obnovlyaet-rekord-vtoroy-den-podryad-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 28 ноября, вирус был обнаружен у 16 тыс. 294 граждан.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 709 тыс. 701 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 8 тыс. 897 человек, а в целом уже выздоровели 335 тыс. 135 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Умерли от болезни 184 человека. Общее число жертв составляет 12 тыс. 93 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 797 тыс. 983.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киеве (1739 больных), Днепропетровской области (1599 инфицированных) и Одесской области (1350 новых случаев). Наименьшее количество случаев COVID-19 28 ноября фиксировалось в Кировоградской и Луганской областях — 117 и 124 случаев соответственно.
Динамика распространения коронавируса в регионах такова:
- г. Киев — 67 тыс. 278 (+1 тыс. 739);
- Винницкая область — 17 тыс. 51 (+341);
- Волынская область — 23 тыс. 656 (+383);
- Днепропетровская область — 36 тыс. 487 (+1 тыс. 599);
- Донецкая область — 22 тыс. 210 (+424);
- Житомирская область — 29 тыс. 98 (+617);
- Закарпатская область — 22 тыс. 974 (+226);
- Запорожская область — 29 тыс. 296 (1 тыс. 067);
- Ивано-Франковская область — 35 тыс. 374 (+678);
- Киевская область — 36 тыс. 214 (+979);
- Кировоградская область — 4 тыс. 941 (+117);
- Луганская — 6 тыс. 185 (+124);
- Львовская область — 45 тыс. 52 (+543);
- Николаевская область — 17 тыс. 710 (+543);
- Одесская область — 42 тыс. 851 (+1 тыс. 350);
- Полтавская область — 21 тыс. 490 (+789);
- Ровенская область — 30 тыс. 430 (+555);
- Сумская область — 27 тыс. 603 (+1 тыс. 13);
- Тернопольская область — 27 тыс. 425 (+375);
- Харьковская область — 54 тыс. 517 (+489);
- Херсонская область — 9 тыс. 845 (+212);
- Хмельницкая область — 28 тыс. 917 (+567);
- Черкасская область — 22 тыс. 53 (+651);
- Черновицкая область — 33 тыс. 291 (+273);
- Черниговская область — 17 тыс. 753 (640).
Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса, которую разрабатывает Оксфордский университет и компания AstraZeneca, отправится на повторное тестирование после того, как специалисты поставили под сомнение утверждение о ее 90% эффективности.
Ранее исследователи называли общую эффективность вакцины на уровне 70%, но подгруппа из 3 тыс. человек, для которых применяли меньшую дозу вакцины, показала потрясающие результаты — до 90% эффективности.