Коронавірус в Україні. Фото: коронавірус у регіонах

https://racurs.ua/ua/n147084-koronavirus-v-ukrayini-onovluie-rekord-drugyy-den-pospil-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 28 листопада, вірус виявили у 16 тис. 294 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилася 709 тис. 701 особа. Подолали коронавірус станом на вчора 8 тис. 897 людей, а в цілому вже одужали 335 тис. 135 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 184 особи. Загальна кількість жертв становить 12 тис. 93 людини. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 797 тис. 983.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у м. Києві (1739 хворих), Дніпропетровській області (1599 інфікованих) та Одеській області (1350 нових випадків). Найменша кількість випадків COVID-19 28 листопада фіксувалася у Кіровоградській та Луганській областях — 117 та 124 випадків відповідно.





Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

м. Київ — 67 тис. 278 (+1 тис. 739);

Вінницька область — 17 тис. 51 (+341);

Волинська область — 23 тис. 656 (+383);

Дніпропетровська область — 36 тис. 487 (+1 тис. 599);

Донецька область — 22 тис. 210 (+424);

Житомирська область — 29 тис. 98 (+617);

Закарпатська область — 22 тис. 974 (+226);

Запорізька область — 29 тис. 296 (+1 тис. 067);

Івано-Франківська область — 35 тис. 374 (+678);

Київська область — 36 тис. 214 (+979);

Кіровоградська область — 4 тис. 941 (+117);

Луганська — 6 тис. 185 (+124);

Львівська область — 45 тис. 52 (+543);

Миколаївська область — 17 тис. 710 (+543);

Одеська область — 42 тис. 851 (+1 тис. 350);

Полтавська область — 21 тис. 490 (+789);

Рівненська область — 30 тис. 430 (+555);

Сумська область — 27 тис. 603 (+1 тис. 13);

Тернопільська область — 27 тис. 425 (+375);

Харківська область — 54 тис. 517 (+489);

Херсонська область — 9 тис. 845 (+212);

Хмельницька область — 28 тис. 917 (+567);

Черкаська область — 22 тис. 53 (+651);

Чернівецька область — 33 тис. 291 (+273);

Чернігівська область — 17 тис. 753 (+640).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу, яку розробляє Оксфордський університет та компанія AstraZeneca, відправиться на повторне тестування після того, як фахівці поставили під сумнів твердження про її 90% ефективність.

Раніше дослідники називали загальну ефективність вакцини на рівні 70%, але підгрупа з 3 тис. осіб, для якої застосовували меншу дозу вакцини, показала більш приголомшливі результати — до 90% ефективності.