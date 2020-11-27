Коронавирус в мире. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147066-perechen-stran-zelenoy-zony-obnovil-minzdrav-spisok.html

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Коронавирус в мире продолжает распространяться, в связи с чем Министерство здравоохранения Украины обновило список стран, попавших в «красную» и «зеленую» зоны карантина.

В «красный» список попали сразу 38 стран. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Так, по состоянию на 27 ноября, «красными» остаются Соединенные Штаты Америки, Франция, Болгария, Швейцария, Румыния, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие.







В то же время в «зеленой» зоне оказались Великобритания, Нидерланды, Словакия, Испания, Бельгия, Монако.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса российского производства до сих пор не тестировалась в других странах. Венгрия стала первой в Европе государством, получившим образцы препарата «Спутник V». Для проверки безопасности и эффективности российской вакцины, Венгрия дополнительно проверит десять начальных доз вакцины.