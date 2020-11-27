Суд определился с тем, кому принадлежит торговая марка «Сбербанк», фото: V. Vizu

https://racurs.ua/n147065-komu-prinadlejit-torgovaya-marka-sberbank-opredelil-verhovnyy-sud-ukrainy.html

Ракурс

Торговая марка «Сбербанк» в Украине принадлежит украинскому «Ощадбанку».

Соответствующее решение вчера, 26 ноября, принял Кассационный суд Верховного суда (ВС). Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Таким образом, ВС подтвердил решение суда предыдущей инстанции от 10 августа этого года.

Судебная тяжба между украинским «Ощадбанком» и «Сбербанком России» продолжалась более четырех лет. В 2016 году украинскую «дочку» «Сбербанка России» переименовали в «Сбербанк». В «Ощадбанке» расценили такие действия как незаконное использование соответствующей торговой марки, которое может ввести клиентов в заблуждение.

В «Ощадбанке» свою позицию мотивировали тем, что этому учреждению еще в сентябре 2007 года было выдано свидетельство, согласно которому «Ощадбанк» является единственным законным владельцем торговой марки «Сбербанк» на территории Украины.

В то же время представители «Сбербанка России» пытались убедить суд в том, что регистрация «Ощадбанком» торговой марки «Сбербанк» на территории Украины нарушает права их учреждения и просили суд признать соответствующее свидетельство «Ощадбанка» недействительным.

Отмечается, что Верховный суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы «Сбербанка России».