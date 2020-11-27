Разумков. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n147064-razumkov-sozyvaet-bolshoe-soveschanie-v-rade-chto-budut-obsujdat.html

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Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады, созывает большое совещание в Верховной Раде в субботу, 28 ноября.

Во время совещания планируется обсудить ключевые вопросы, которые будет рассматривать парламент в декабре. Об этом рассказала пресс-секретарь Дмитрия Разумкова Ольга Туний, передает УНН.

По ее словам, на встрече будут присутствовать руководители фракций, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместители. Сам Разумков до сих пор находится на самоизоляции из-за коронавируса, он присоединится к совещанию в режиме онлайн из дома.

По завтрашнему совещанию главы Верховной Рады — да, оно планируется. Это будет рабочее совещание по ключевым вопросам, которые будут рассматриваться парламентом в декабре. Приглашены руководители фракций, премьер-министр, руководитель ОП и его заместители, — заявила пресс-секретарь.



Как известно, дыра в государственном бюджете на конец 2020 года составляет 3 млрд долл. из-за отсутствия запланированных заимствований, поскольку Украина не выполнила условия МВФ для получения транша.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в этом году его ведомство «немножко задержалось» с подачей проекта бюджета на следующий год, однако ключевые параметры уже согласовали с МВФ.