Бюджет-2021 — министр рассказал, что получит Украина «под елку»

https://racurs.ua/n147057-budjet-2021-ministr-rasskazal-chto-poluchit-ukraina-pod-elku.html

Ракурс

Получит ли Украина госбюджет-2021 «под елку» или уже после Нового года, спрогнозировал глава Мнистерства финансов Украины Сергей Марченко.

В 2020 году это (принятие госбюджета в новогоднюю ночь — ред.) невозможно по одной простой причине, что у нас сессионные заседания Рады пройдут на следующей неделе и еще одно — в середине декабря. Если говорить, что «под елку» — это в середине декабря, то можно сказать, что и «под елку», — отметил Марченко в интервью ВВС News Украина.

Вместе с тем, он заявил, что не видит вариантов, при которых голосование за госбюджет на 2021 год может состоятся «под елку» в конце года.

Но вариантов, что это будет «под елку» в конце года я не вижу даже теоретически. Все может быть, конечно. И что Верховная Рада по каким-то причинам не сможет в это время принять бюджет, а потому будет какая-то дополнительная сессия… Это виртуальная история. Надеюсь, что все будет хорошо, — добавил министр.

Глава Минфина признал, что его ведомство «немножко задержалось с бюджетом», однако напомнил, что «парламент также сдал его позже».

Мы согласовали уже ключевые параметры с МВФ. Сейчас мы вышли на результат, и дальше — это уже вопрос политической воли, договоренностей и компромиссов, — резюмировал Марченко.



По его мнению, дальше дело за депутатским корпусом. Он надеется, что Минфину удастся убедить народных депутатов поддержать бюджет.

Напомним, дыра в государственном бюджете на конец 2020 года составляет 3 млрд долл. из-за отсутствия запланированных заимствований, поскольку Украина не выполнила условия Международного валютного фонда для получения очередного транша. Вместе с тем министр Марченко спрогнозировал, что Киев может рассчитывать на кредит МВФ в начале 2021 года.