Бюджет-2021 — міністр розповів, що отримає Україна “під ялинку”

https://racurs.ua/ua/n147057-budjet-2021-ministr-rozpoviv-scho-otrymaie-ukrayina-pid-yalynku.html

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Чи матиме Україна держбюджет-2021 «під ялинку» або вже після Нового року, спрогнозував очільник міністерства фінансів України Сергій Марченко.

Цьогоріч це (ухвалення держбюджету в новорічну ніч — ред.) неможливо по одній простій причині, що у нас сесійними є наступний тиждень і ще один в середині грудня. Якщо говорити, що ялинку в середині грудня, то можна сказати, що і «під ялинку, — зазначив Марченко в інтерв’ю ВВС News Україна.

Разом з тим, він зазначив, що не бачить варіантів, за яких голосування за держбюджет на 2021 рік може відбутися «під ялинку» в кінці року.

Але варіантів, що це буде «під ялинку» в кінці року я не бачу навіть теоретично. Все може бути, звичайно. І що Верховна Рада з якихось причин не зможе в цей період часу ухвалити бюджет, а тому буде якась додаткова сесія… Це віртуальна історія. Сподіваюся, що все буде добре, — додав міністр.

Глава Мінфіну визнав, що його відомство «трошки затрималося з бюджетом», однак нагадав, що «парламент також здав його пізніше».

Ми узгодили вже ключові параметри з МВФ. Зараз ми вийшли на результат, і далі — це вже питання політичної волі, домовленостей і компромісів, — резюмував Марченко.



На його думку, далі справа за депутатським корпусом. Він сподівається, що Мінфіну вдасться переконати народних депутатів підтримати бюджет.

Нагадаємо, діра в державному бюджеті на кінець 2020 року становить 3 млрд дол. через відсутність запланованих запозичень, оскільки Україна не виконала умови Міжнародного валютного фонду для отримання чергового траншу. Разом з тим міністр Марченко спрогнозував, що Київ може сподіватися на позику МВФ на початку 2021 року.